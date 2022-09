Flamengo, Copa Libertadores. Foto: captura de video.

Flamengo fue implacable ante Vélez en la primera semifinal por Copa Libertadores. El equipo brasileño se impuso por 4 a 0, siendo muy superior desde el comienzo hasta el final. Entre los goles se destacó el 2 a 0, un golazo que recorrió las redes sociales.

El tanto lo convirtieron en el transcurso del primer minuto adicionado antes de irse al descanso. Pedro arrancó por izquierda a pura gambeta, pero frenó con un enganche para pensar y decidió pasársela a Éverton Ribeiro, quien se encontraba fuera de la medialuna del área del Fortín.

Video: ESPN.



Este parecía que la perdía, tocó rápido para De Arrascaeta para que el uruguayo, de primera, se la deje a Gabriel Barboza de emboquillada. El delantero no la dejó picar en el suelo y en el aire envió un centro al punto del penal, donde se encontraba el mismo Ribeiro que había pasado al frente.

Fue así que definió suavemente con un remate que pegó en el palo y luego se metió pidiendo permiso.

Flamengo no tuvo piedad en Liniers

El equipo brasileño fue implacable y se impuso 4 a 0 con un triplete de Pedro (32', 61' y 83') y otro tanto de Éverton (46'). El resultado prácticamente lo deja con un pie y medio en la final que se jugará en Ecuador.

Ante un estadio repleto, los dirigidos por Alexander Medina no tuvieron respuesta frente a un adversario que mostró un alto nivel y se llevó una merecida y contundente victoria, que pudo ser mayor de no ser por el desempeño de Hoyos en el tramo final.

La revancha, en la que Vélez deberá ir en busca del milagro, será el próximo miércoles a las 21.30 en territorio brasileño por un lugar en la final de la Copa Libertadores.

