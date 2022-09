Delegación de la ONU. Foto: Reuters.

La ONU llegó este jueves a la mañana a Zaporiyia, la central ucraniana ocupada por Rusia, La misión arriba en medio de declaraciones cruzadas y una tensión creciente entre los países en conflicto. Según anunció uno de los funcionarios, el objetivo es mantener una presencia permanente en la central, debido a la amenaza de un desastre nuclear.

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pretenden evaluar la seguridad de la central que se encuentra en “alto riesgo” por la actividad militar en las inmediaciones. El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, dijo que "Es una misión que busca evitar un accidente nuclear y preservar esta importante central nuclear, la más grande de Europa".

Grossi pretende consultar con el personal que está trabajando en la planta, sometido a estrés físico y psicológico. Dijo que su intención luego de la inspección, que durará varios días, es mantener una delegación permanente en el lugar para poder tener constantemente información actualizada "confiable, imparcial y neutral".

Reactor desconectado, bombardeo y acusaciones cruzadas

Antes de la visita, Ucrania denunció bombardeos en la ciudad de la planta nuclear que está ocupada por fuerzas rusas desde marzo. “La situación con estas provocaciones es peligrosa” dijeron las autoridades. Denunciaron que un reactor tuvo que ser desconectado por este motivo.

Video de la explosión cerca de la central. Reuters.

Por su parte, Rusia denunció que Ucrania había intentado ocupar la ciudad con “grupos de sabotaje” de 60 personas y 7 barcos. Según funcionarios rusos “se tomaron medidas para destruir al enemigo, incluso con el uso de la aviación del Ejército" y expresaron que el objetivo de Kiev era detener la llegada de la delegación de la ONU.

