Spotify. Foto: NA.

Spotify publicó la lista de canciones más escuchadas y en el podio se encuentra Harry Styles con su tema "As It Was". Con esto, el artista británico recopiló 610 millones de reproducciones a nivel mundial, y esto fue solo en los últimos tres meses. ¡Increíble!

El ranking mundial de canciones que hizo la plataforma de música, analizó datos recopilados entre el 29 de mayo y el 29 agosto.

¿Seguimos? El segundo puesto de la lista es para “Running Up That Hill (A Deal With God)” de la también británica Kate Bush, un tema publicado en 1985 que vive su segunda edad de oro gracias a su aparición en la serie "Stranger Things".

También el lista hay una gran presencia de música latina gracias al puertorriqueño Bad Bunny, que se lleva cinco de las diez primeras posiciones. El tercer puesto es para “Me Porto Bonito” de Bad Bunny y su colega Chencho Corleone, seguido de “Tití Me Preguntó”, también del puertoriqueño, y “Glimpse of Us” del japonés Joji.

El sexto puesto es para “Ojitos Lindos” de Bad Bunny y los colombianos Bomba Estéreo, seguido de “Quevedo": Bzrp Music Sessions, Vol. 52”, de los argentinos Bizarrap y el español Quevedo, los temas “Efecto” y “Moscow Mule” también del trapero boricua y la lista cierra con “Heat Waves” del grupo británico Glass Animals.

Podcast y el público argentino

Considerado como uno de los formatos digitales más “íntimos”, los podcast han ganado fama y se han posicionado entre lo más consumido por el público argentino. Actualmente este tipo de producciones han sido bien recibidas en en el país. Te contamos cuáles don los 10 podcast que están en boca de todos:

El Ranking de los más escuchados en Argentina:

1. La Cruda

2. Número Oculto

3. Nadie Dice Nada Podcast

4. Seminario fénix - Brian Tracy

5. Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti

6. Antes Que Nadie

7. Se buscan historias de amor

8. Amigas x Whatsapp

9. Correo No Deseado

10. Estas Rica

