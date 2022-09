Lali Espósito. Foto: captura de video.

Con el comienzo de los octavos de final en La Voz Argentina, cada jurado también presentó un "nuevo look". Esta vez, Lali Espósito se llevó todas las miradas por su parecido a un personaje muy querido: María Elena Fuseneco.

Todo empezó cuando Marley, el conductor del programa, luego de presentar a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky, llegó a la artista y dijo: "¡Qué look! Lo hermosa que estás... pero mirá lo que es con ese hermoso peinado. ¿Es natural, no?", y ella respondió en tono de broma: "¡Soy María Elena Fuseneco!".

Your browser does not support the video element. Lali Espósito con su nuevo look. Video: Telefé La Voz Argentina.

Para aclarar, la cantante hizo referencia al personaje de la serie televisiva "Casados con Hijos", protagonizado por la actriz Érica Rivas. Aunque en la actualidad, justo esa artista decidió no formar parte del elenco integrado por Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato.

Dato sobre La Voz Argentina: desde la producción de Telefé, confirmaron que la final será el lunes 12 de septiembre.

Lali Espósito fue vinculada con un cantante argentino

Lali no suele contar mucho de su vida privada. Sin embargo, en estos últimos días se vio envuelta en rumores de romance con un cantante argentino que está el pleno auge: Wos.

Wos dijo "presente" en uno de los conciertos de Lali y lo mostró en sus redes sociales. Ante esto, Lali reposteo la historia y agregó un emoji de corazón.

