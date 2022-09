Perrito que roba el micrófono. Foto: captura de video.

¡Un perro muy travieso! En el panorama viral del día, un canino se convirtió en estrella de la televisión y de internet por robarle el micrófono a una periodista y luego, irse corriendo con el objeto en la boca.

Para él fue seguramente una gran travesura, pero para los que estaban mirando la situación fue algo desconcertante.

Perrito robando el micrófono. Video: TikTok/el_peor_jugador.

La reportera estaba concentrada informando sobre el clima en Rusia, Moscú; la situación la tomó claramente desprevenida. Sin embargo, reaccionó rápido y salió corriendo detrás del cachorro golden. La escena se volvió furor en las redes sociales y causó muchas risas entre los internautas (¡y mucha ternura!)

El video tuvo 300 mil "me gusta", más de 2 mil comentarios y alrededor de 3 millones de reproducciones.

Los comentarios de varios usuarios de TikTok no tardaron en llegar: "Te amo, perrito que se roba el micrófono"; "Ese camarógrafo merece un ascenso... jamás dejó de grabar la mejor noticia", entre otros.

Esta historia tuvo un final feliz, la periodista logró alcanzar al perrito y recuperar su micrófono.

