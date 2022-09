Natti Natasha. Foto: Instagram/Nattinatasha.

Raphy Pina, mejor conocido como Pina Records, fue condenado a 41 meses prisión y desde ese momento (el 24 de mayo), Natti Natasha -su esposa- y Vida -su hija-, no lo veían.

Finalmente, el reencuentro llegó: después de tres meses la familia pudo compartir un momento juntos en la prisión ubicada en Carolina del Norte.

“Vida empezó a caminar solita frente a su papá”, comentó Natti, en un video que publicó en sus redes sociales celebrando que pudo reencontrarse con Records.

Natti contando el momento que vivió con Pina y su hija. Video: Instagram/nattinatasha.

Entre otras cosas, en el video aprovechó para comentar sobre su presente artístico que la mantiene en el puesto número uno de los rankings de Billboard en Estados Unidos y Puerto Rico, con "Mayor que usted" (una colaboración que hizo con dos grandes artistas, Daddy Yankee y Wisin y Yandel).

Los motivos de la detención

Records está preso en una cárcel de mediana seguridad, ubicada en Carolina del Norte. Debe cumplir 41 meses de arresto por "posesión ilegal de armas de fuego".

Pina Records. Foto: Instagram/pinarecords1.

Todo comenzó cuando en abril del 2020, el FBI registró su casa en Caguas, Puerto Rico, y le encontraron armamento. El joven buscó diferentes maneras de salir en libertad con el método de fianza, pero no pudo lograrlo.

