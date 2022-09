Lula da Silva con líderes de comunidades indígenas. Foto: Reuters.

La campaña de Lula da Silva continúa en distintos espacios del país, en medio de la fuerte polarización con Bolsonaro. Este miércoles se dirigió a la ciudad amazónica de Manaus. Allí apuntó contra su contrincante en las próximas elecciones y prometió un nuevo Ministerio de Pueblos Originarios para dar seguridad a la comunidad indígena frente a los avances de mineros y madereros a la zona.

El expresidente habló y marcó -una vez más- su profunda diferencia con Bolsonaro: "Brasil no puede continuar siendo gobernado por alguien al que no le gustan los indígenas, los negros, las mujeres" dijo. Sostuvo que el país empeoró bajo la gestión del actual presidente y que ya no hay fraternidad entre los habitantes, que ahora sienten “odio”.

Luego invitó a la comunidad indígena a sumarse a su campaña y compartió un baile con ellos: "Ustedes, compañeros y compañeras indígenas, van a desempeñar el papel más importante de la historia de este país. Van a ocuparse de los espacios donde viven, con la seguridad, el respeto y el cuidado del Gobierno", afirmó.

Lula en el acto en Manaus. Foto: EFE

Un nuevo ministerio

Lula propuso la creación de un Ministerio de los Pueblos Originarios. Esto servirá, en su opinión, para demarcar las tierras indígenas y preservar los bosques frente a la creciente deforestación. “No habrá más minería en tierras indígenas” prometió.

También mencionó su intención de reforzar la seguridad en las fronteras mediante un acuerdo con países vecinos. El objetivo es identificar y perseguir a quienes quemen o talen de forma ilegal.

Naciones Unidas

Finalmente, manifestó que asumirá más compromisos medioambientales en foros internacionales. Reiteró que promoverá una reforma en Naciones Unidas para hacer cumplir los pactos climáticos.

"Si no hay una gobernanza mundial más fuerte y con poder de decisión, si cada gobierno tiene que llevar para dentro de su estado nacional las decisiones, nunca las vamos a cumplir", expresó.

Noticias relacionadas