Jorge Taiana. Foto: NA.

Jorge Taiana y Claudia Villafañe parecen ser una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico y con un perfil muy bajo. A más de 15 años del romance, recién ahora el actor pudo abrir su corazón y recordar el pasado, cuando su nombre y apellido estuvo en boca de todos, y en tiempos en los que Diego Maradona lo tildó de "tontín".

En entrevista para "Sola en los bares" (Conexión Abierta), Taiana se refirió al vínculo con Maradona, y dijo: "Cualquiera me puede decir cosas feas y el problema lo tiene el otro, no lo tengo yo. A mí me pasaba eso, pero nunca contesté. Fue muy duro todo lo que viví".

Además, explicó que no se muestra públicamente con la empresaria porque cuida mucho de sus relaciones íntimas por miedo al sufrimiento que puedan pasar sus seres queridos. Manifestó que prefiere llamarse al silencio y hacer todo en privado.

Jorge Taiana y Claudia Villafañe . Fotos: Instagram/claudiavillafaneok - taiana_25

También contó que nunca hay fotos de él y Claudia juntos porque no asisten a ningún lado que sepan que va a haber fotógrafos. Sin embargo, salen todo el tiempo aunque no suben fotografías ni tampoco la gente les saca. "Supongo que tiene que ver con un respeto mutuo, espero que así sea", remarcó.

En la entrevista se definió como una persona "solitaria", que disfruta de estar solo y por eso nunca tuvo el deseo de casarse ni tener niños, hasta dijo que con Villafañe no viven juntos.

Actualmente, trabaja en las giras de Dady Brieva de jueves a domingo. Sus primeros shows con el humorista fueron hace 18 años cuando trabajaba como productor de la obra "MIDACHI".

