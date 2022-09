Pepe Cibrián. Foto: NA.

Luego de haber sido acusado de abuso sexual por el empresario y artista uruguayo, Raphael Dufort, Pepe Cibrián decidió romper el silencio y lanzar un comunicado de prensa.

Los detalles de la denuncia

Raphael Dufort, productor teatral y oriundo de Uruguay, ratificó la denuncia penal -que data desde el 2017- contra Pepe Cibrián donde lo acusó de abuso sexual y violación. Ahora piden que los otros damnificados se presenten a testificar.

El uruguayo conoció a Pepe hace veinte años en el famoso hotel Conrad. Su trabajo en ese momento era ser vestuarista. En ese momento, a Cibrián le gustó tanto su labor que lo invitó a su departamento de Buenos Aires para que trabajara con él en la obra, "Las mil y una noches".

Dufort detalló la terrorífica escena que vivió con Cibrián cuando llegó al departamento:

"Cuando llegué empecé a dibujar y al rato llegaron dos tipos, dos chongos tipo taxi boys, y pasaron por un pasillo. A la media hora me llama Pepe a su habitación. Fui y vi que la puerta estaba entreabierta y la persiana estaba baja, la televisión prendida", comentó.

"El tipo estaba desnudo en la cama y me dice ‘vení Rafael’. Me quedé helado, no por ver a un hombre desnudo, sino por su actitud corporal, estaba alzado. La situación me daba a película porno gay. Entonces me di cuenta de que los dos taxi boy estaban atrás mío. Me agarraron, me tiraron arriba del tipo, me bajaron el calzoncillo y me empezaron a manosear, a tocarme el pene. Me decían cosas obscenas y se lo tomaban como una risa", concluyó.

