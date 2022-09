Parte de la nota publicada por el sitio Mail Online. Foto: captura Mail.

La preocupación por el brote de neumonía bilateral, de origen desconocido, en Tucumán continúa. Ya se registraron tres muertes y el caso llegó a la prensa internacional. Fue el prestigioso Daily Mail de Inglaterra que habló del tema e incluso mencionó “similitudes alarmantes” con el inicio de la pandemia de coronavirus.

Para el diario, la situación del brote infeccioso de origen desconocido “genera temores de un nuevo brote viral”. Además de las muertes confirmadas, hay 9 pacientes contagiados.

“El hecho de que se haya propagado a los trabajadores de la salud, a menudo víctimas de nuevos brotes virales, indica que el culpable puede ser una enfermedad infecciosa. Se produce dos años y medio después de que los informes de una neumonía inexplicable comenzaran a filtrarse en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Resultó ser COVID-19″, indicó la nota firmada por Connor Boyd, editor de Salud.

El medio británico destacó que los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue de cerca el brote infeccioso que provocó cuadros respiratorios graves en Argentina.

“Los expertos en Occidente dijeron que era demasiado pronto para comenzar a hacer sonar la alarma, a pesar de las similitudes del brote con el surgimiento del COVID-19. El equipo de inteligencia epidémica del Centro Europeo para el Control de Enfermedades ha estado rastreando el grupo de casos desde el martes. Y los científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también están monitoreando la situación”, agregó.

Los pacientes fueron examinados para detectar “más de 30 gérmenes, incluidos COVID, resfriado, influenza de tipo A y B, todos los cuales resultaron negativos. Los funcionarios también están investigando si la avalancha de casos es el resultado de un brote bacteriano, posiblemente debido a unidades de aire acondicionado o agua contaminada”, agregó Daily Mail.

Pero el Mail no es el único que habló del tema, además The Telegraph habló con la profesora Devi Sridhar, presidenta de salud global en la Universidad de Edimburgo, y expresó: “Obviamente es preocupante, pero aún necesitamos información clave sobre la transmisión y, con suerte, sobre la causa subyacente. Esto muestra nuestra vulnerabilidad colectiva a los patógenos peligrosos. Un brote en cualquier parte del mundo, si no se contiene rápidamente, puede propagarse rápidamente debido a los viajes aéreos y el comercio”.

The Telegraph es otro de los sitios que mencionan el caso.

“Los expertos también están analizando el agua y las unidades de aire acondicionado para determinar si la causa es tóxica o ambiental; por ejemplo, si la bacteria legionella se puede haber acumulado en el conducto del aire acondicionado", cerró.

Tres muertos confirmados

Una mujer de 70 años se convirtió en la tercera persona que murió en el Sanatorio Luz Médica por una neumonía bilateral, pero aún no se sabe qué fue lo que le provocó la enfermedad.



Así lo confirmó el ministro de Salud de esa provincia, Luis Medina Ruiz, quien además informó sobre otros tres casos de personal del mismo sanatorio que se encuentran cursando la enfermedad de origen desconocido.

Crece la preocupación en la provincia. Foto: NA.

En conferencia de prensa, el ministro informó que la mujer fallecida en las últimas horas “no era personal sanitario” y estaba internada en el mismo establecimiento sanitario donde se había originado el brote.

Sobre la mujer fallecida en las últimas horas, el ministro indicó que “la paciente presentaba neumonía bilateral sin encontrar etiología”. “El criterio de incorporarla al brote es por la relación con el sanatorio, la neumonía bilateral y por no encontrar la etiología con los paneles de estudio”, afirmó.

