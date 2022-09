Lucas de Azevedo, en su época de baterista en La Vela Puerca. Foto: Instagram @lavela_oficial.

El ambiente musical está de luto. Este jueves, Lucas de Azevedo, primer baterista de la banda uruguaya La Vela Puerca falleció después de una larga lucha contra un tumor cerebral que lo había alejado de la música en 2004. También formó parte del grupo Trotsky Vengarán.

"Después de una larga pelea, se nos fue Lucas de Azevedo. Nos queda el dolor por esta pérdida, pero también, el recuerdo de su sonrisa inigualable que despertaba amor por la música. Deskarado, De Bichos y Flores, A Contraluz. ¡Ahí te escuchamos! ¡Buena gira, hermano!", fueron las palabras que escribió el grupo musical desde su oficial de Instagram para despedir a Lucas.

La Vela Puerca recordó a Lucas de Azevedo. Foto: Instagram @lavela_oficial.

El baterista fue partícipe en el inicio de la banda en 1996 y estuvo hasta 2004, cuando se alejó por su enfermedad. Durante esos años, el músico grabó tres discos (todos ellos mencionados en el posteo de despedida). En 2016, Lucas fue invitado para tocar en los festejos por los 20 años de banda musical.

En agosto, el grupo había realizado un show a su beneficio para poder ayudarlo con su tratamiento, debido al empeoramiento causado por su enfermedad. Sus ex compañeros le agradecieron al público el hecho de haber agotado las entradas del concierto realizado en la Sala del Museo del Carnaval, en Montevideo, la capital de Uruguay.

"Los que lo vieron tocar saben que no miento. Se le pintaba una sonrisa en el rostro y todo era posible. Le decíamos 'El Pulpo' porque parecía tener 8 brazos. Chau Lucas, buen viaje, amigo", publicó Carlos Quijano, el saxofonista de la banda, en su memoria.

El propio recuerdo de Lucas de Azevedo en su paso por La Vela Puerca

"Cuando salió el primer disco salió al aire, explotó. Pasé de no ser nadie a ser el baterista de La Vela y que me señalaran en la calle. Nadie me quita lo bailado. Fue absolutamente fabuloso, lo más cerca que estuve de vivir algo como lo que vivieron mis ídolos, Los Beatles", recapituló de Azevedo en una entrevista con el diario uruguayo El País. Y además, se sinceró: "Sigo siendo un Vela Puerca. Lo voy a ser toda mi vida".

Noticias relacionadas