Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) revisaron la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, según confirmó su director, Rafael Grossi, a la salida de la inspección de la planta.

"La integridad física de la planta fue violada en varias ocasiones", dijo y agregó: "Esto no puede volver a suceder".

Grossi, que abandonó la central tras varias horas de misión, agradeció a los especialistas de la agencia nuclear de la ONU por su coraje, informó la agencia rusa Interfax.

Los pasos a seguir

La tarea continúa. Si bien el diplomático argentino no precisó a los inspectores que continuarán su labor los próximos días, la agencia nuclear ucraniana Energoatom, cifró su número en cinco y aclaró que la inspección se prolongará hasta el sábado.

Grossi, que siempre abogó por una misión permanente del OIEA en Zaporiyia, también conversó con algunos habitantes de Energodar, que esa la ciudad donde está la planta nuclear.

Un total de 14 especialistas del OIEA llegaron a la planta de Zaporiyia, la mayor de Europa y que desde hace semanas ha sido objeto de ataques de los que se han acusado ambos bandos.

