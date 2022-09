Momento que un hombre apuntó a la vicepresidenta.

Una persona le apuntó en la cabeza a Cristina Kirchner e intentó asesinarla en la puerta de su casa. El hombre, quien sería de nacionalidad brasilera y de unos 35 años, fue reducido luego de intentar gatillar el arma, en el cruce de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho ocurrió realmente a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Incluso, en lo que fue un acto “reflejo”, Cristina se cubrió con las manos la cabeza.

El hombre fue detenido gracias a la intervención de custodios. Se está analizando la pistola, que fue hallada a metros de lugar.

Las imágenes quedaron registradas en las imágenes por la Televisión Pública.

Vale recordar que, tras los incidentes y la tensión registrada en la zona donde reside la exmandataria, se ha ampliado la custodia de Cristina Kirchner y desde el último lunes la Policía Federal se encuentra en las periferias de la casa de la Vicepresidenta.

Qué se sabe del atacante

Fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años y es de nacionalidad brasileña. El hombre intentó dispararle a la Vicepresidenta de la Nación con una pistola bersa .40. y fue reducido por las fuerzas de seguridad pocos segundos después de haber intentado dispararle a la cabeza a la titular de la Cámara de Senadores.

