Intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Foto: NA.

Un hombre de nacionalidad brasileña, que portaba un arma, intentó matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner este jueves. El hecho sucedió mientras la presidenta del Senado saludaba a los militantes kirchneristas que se acercaron a la puerta de su casa, en el barrio porteño de la Recoleta.

El sujeto fue detenido por el personal policial tras el hecho. Se llama Fernando Andrés Sabag Montiel, es brasileño, tiene 35 años y tiene antecedentes por portación de armas en 2021.

Las cámaras de la televisión presentes en el lugar lograron captar el momento donde se ve cómo alguien apunta a la titular del Senado de la Nación desde una distancia muy cerca.

El hombre fue arrestado por integrantes de la custodia de Cristina Kirchner, que lo separaron de la multitud y lo ingresaron a un patrullero.

El atacante

Fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años y es de nacionalidad brasileña. El hombre intentó dispararle a la Vicepresidenta de la Nación con una pistola bersa .40. y fue reducido por las fuerzas de seguridad pocos segundos después de haber intentado dispararle a la cabeza a la titular de la Cámara de Senadores.

