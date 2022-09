La escalofriante imagen del atentado a Cristina Kirchner. Foto: NA.

Luego del ataque contra Cristina Kirchner, en el barrio porteño de La Recoleta, diferentes líderes políticos y funcionarios usaron sus redes sociales para expresar su repudio y brindarle apoyo a la Vicepresidenta de la Nación Argentina.

"#AtentadoACFK Es un enorme grado de locura y odio lo que se trató de hacerle a la vicepresidenta", publicó furioso en su red social de Twitter, Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Diputado Nacional.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó: "Acabamos de vivir uno de los peores episodios de nuestra historia con el intento de asesinato a Cristina. Quienes insisten en perseguir, incitan a la violencia y hasta piden pena de muerte tienen que parar ya. No se puede seguir fomentando el odio y la violencia".

Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fue una de las pioneras en expresarse: "Se sobrepasaron todos los límites. Intentaron matar a la Vicepresidenta de la Nación Argentina. Es de una gravedad extrema que exige el urgente accionar de la justicia y el repudio de todas las fuerzas políticas. Esto generan los discursos de odio. Toda mi solidaridad".

El Ministro de Economía, Sergio Massa, también enfatizó: "Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades".

Santiago Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, manifestó: "Quisieron matar a Cristina. Es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia".

El Ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, escribió: "Intentaron matar a la Vicepresidenta de la Nación. Es gravísimo lo que acaba de pasar. Urgente accionar de la justicia y repudio de todas las fuerzas políticas. Los permanentes discursos de odio tienen que parar YA".

Hebe de Bonafini, aputó contra Anibal Fernández y le brindó su apoyo a Cristina Fernández: "Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández. Y ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta".

El mensaje de apoyo por parte de la oposición

El expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, reflejó: "Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad".

Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, redactó: "Mi total solidaridad con Cristina y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche. La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos". Y agregó: "Esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la PAZ".

El Diputado Nacional de la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, dijo: "Estas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solo a Cristina, sino a nuestra democracia. La violencia es intolerable, siempre. Mi solidaridad con la Vicepresidenta".

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica ARI, sintetizó: "El camino es la no violencia".

