Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: NA.

El presidente Alberto Fernández afirmó este jueves por la noche que el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner es "el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia" y declaró este viernes como feriado nacional.

"Es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia. Merece el más enérgico repudio de todos los argentinos y de todos los sectores políticos porque estos hechos afectan la democracia", enfatizó Fernández en cadena nacional.

“Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la república porque estos hechos afectan nuestra democracia”, aseveró.

Your browser does not support the video element.

"En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia", enfatizó Fernández en cadena nacional.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

"Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia", subrayó.

Luego de comunicarse telefónicamente con Cristina Kirchner, quien esta noche sufrió un intento de atentado en la puerta de su domicilio del barrio de Recoleta, Fernández describió: "En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló".

"Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada", puntualizó.

Cómo fue el ataque

Un hombre de nacionalidad brasileña, que portaba un arma, intentó matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner este jueves. La presidenta del Senado saludaba a los militantes kirchneristas que se acercaron a la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta.

El sujeto fue detenido a las 21 por el personal policial tras el hecho. Se llama Fernando Sabag Montiel, es brasileño, tiene 35 años y tiene antecedente por portación de armas por un caso de 2021.

Noticias relacionadas