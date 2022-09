En la madrugada la Policía llegó al lugar y entró de inmediato al inmueble. Uno de los vecinos señaló que “fue un allanamiento bastante tranquilo, siguieron los procedimientos como tienen que ser y revisaron todo. No se llevaron nada solo información escrita y grabada".

Según confirmó el operativo, si bien la propiedad está a nombre del hombre que intentó producir el atentado, no vive allí sino que renta el inmueble a otras personas. Un inquilino declaró que no tenía trato con Sbag Montiel, solo lo veía cuando llegaba a retirar la plata. Además, dijo que los vecinos colocaron un cartel que decía “esta no es la casa de Fernando” en la casa contigua, para evitar agresiones.