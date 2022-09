Fernando Sabag Montiel. Foto: NA.

Hace un mes, el hombre que intentó matar a Cristina Kirchner, Fernando Andrés Sabag Montiel, aparecía en un móvil de televisión. Esto sucedió mientras la opinión pública debatía acerca de los planes sociales.

Sabag Montiel se encontraba junto a su pareja, una mujer que vendía algodón de azúcar en la avenida Corrientes, cuando el movilero de Crónica TV lo consultó sobre su opinión de los planes sociales.

Él contestó: “Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar”, inició su relato. En ese momento, el cronista quiso saber qué planes cobraba la novia, pero Sabag Montiel no pudo responder.

La aparición del acusado en televisión. Video: Crónica.

Sin embargo, esa no fue su primera aparición en televisión. De acuerdo a lo que él mismo publicó en su cuenta de Instagram (@fernando_salim13), el día 29 de julio hizo otra aparición, en el mismo canal, en un móvil desde la localidad bonaerense de Tigre.

¿Quién es el detenido?

El hombre detenido en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras intentar matarla es de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y antecedentes de portación de armas.

Fue arrestado en la puerta del domicilio de la titular del Senado, luego de que intentara dispararle a escasa distancia. El hombre fue arrestado por integrantes de la custodia de Cristina Kirchner, que lo separaron de la multitud y lo ingresaron a un patrullero.

En las últimas horas, allanaron el domicilio del detenido en el partido bonaerense de San Martín. Allí encontraron 100 proyectiles calibre 9 milímetros, los mismos fueron secuestrados para luego ser analizados.

