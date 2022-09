Nelly Trenti había realizado sus estudios en ISER. Sin embargo, consiguió su primer trabajo antes de tener su título, con tan solo 17 años. Después de eso, tuvo una larga trayectoria en radio y televisión.

Además de la icónica frase: “Con ustedes la señora Mirtha legrand”, que pronunciaba al dar inicio al programa, Nelly fue la voz de varias publicidades de ciclos como TPA Noticias, Las Historias de Galán o Pinti y los pingüínos. En 2002 participó del ciclo Son Amores. En la ficción, los hermanos Marquesi (Nicolás Cabré y Mariano Martínez), fueron invitados a la mesa del almuerzo.

El año pasado, no pudo acompañar el programa cuando regresó a la televisión con Juana Viale. Al ser preguntada sobre su relación con Mirta Legrand contesto: “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular”.