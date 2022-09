El momento en que intentan separar a los hombres. Foto: captura pantalla.

El atentado contra Cristina Kirchner genera conmoción en el país, y en varios lugares del mundo, e incluso llevó a las piñas a dos hombres en un restaurante de Caballito. El hecho sucedió en Don Zoilo, reconocido lugar del barrio porteño.

Fueron los otros comensales que estaba en el lugar quienes captaron el violento hecho que comenzó tras conocerse la noticia de lo que había pasado en Recoleta, lugar donde vive la Vicepresidenta.

"No nos pudieron vencer"

Según los testigos todo comenzó cuando uno de los protagonistas gritó "no nos pudieron vencer" en comparativa con el golpe de 1955 contra Juan Domingo Perón

Este grito generó el enojo de otras personas que estaban comiendo que al principio evitaron contestarle al hombre, pero su forma reiterada provocó molestar.

Video:PolíticaHoy.

Desde otra mesa un comensales le pidió que haga silencio y ante la negativa del hombre la mayor parte del restaurante comenzó a gritar "Viva Macri".

De inmediato comenzó a piñas y en las imágenes obtenidas de los videos se puede ver mujeres y otros hombres tratando de separarlos, aunque parecía bastante difícil ya que muchos comensales terminaron en el piso.

Feriado nacional

A raíz del hecho que conmocionó al país, el presidente Alberto Fernández, se dirigió por cadena nacional al pueblo argentino y anunció que este viernes 2 de septiembre sería feriado nacional.

"He dispuesto declarar feriado nacional para que pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra Vicepresidenta", expresó el Primer mandatario en un mensaje grabado.

“Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la república porque estos hechos afectan nuestra democracia”, expresó.

