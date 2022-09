Policía Federal en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner. Foto: NA.

A consecuencia del atentado contra Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández y varios funcionarios del Gobierno analizaron medidas para extremar la seguridad.

Tras el grave hecho, en la Casa Rosada hubo un refuerzo de la seguridad. La Casa Militar aumentó su dotación de efectivos de la Policía Federal y, a excepción de los Granaderos que montan guardia sobre la explanada y que mantenían el tradicional uniforme de gala, el resto de los integrantes del Regimiento que custodia al Presidente lucían este viernes vestimenta de guerra y portaban armas largas.

No solo eso, además se decidió desplegar un doble vallado de baja altura montado sobre el frente de la calle Balcarce y que mantendrá a las personas que se movilicen a unos 30 metros de las rejas de la Rosada.

El arma estaba cargada

"El arma estaba apta para disparar", explicaron fuentes del caso en relación a la Bersa calibre 32 de uso civil secuestrada al agresor, Fernando André Sabag Montiel, quien será indagado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, una vez que se reciban resultados de medidas de prueba ordenadas.

Uno de los testigos del ataque a Cristina Kirchner aseguró que el sujeto que intentó dispararle a la vicepresidenta "gatilló dos veces", a la vez que indicó que vio el brazo con el arma, se dio vuelta e increpó al joven.

"Yo estaba siendo parte del cordón y cuando el digo a Cristina que la amaba y viene hacia a mí, ella me acaricia y veo por la altura de arriba de mi hombro que se asoma un brazo con un arma. Veo la figura del arma, pero no ví que arma era, retrocede yo me doy vuelta y lo agarro", relató Javier, que es a quien se ve en primer plano en las imágenes y el que está muy cerca a la funcionaria.

