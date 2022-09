Rugby Championship, All Blacks vs. Los Pumas. Foto: @lospumas.

Tras la histórica victoria de la semana pasada, Los Pumas sufrieron una dura derrota frente a los poderosos All Blacks en Nueva Zelanda por 53 a 3 en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship.



El encuentro se llevo a cabo en el Waikato Stadium, de la ciudad de Hamilton, y el primer tiempo terminó con ventaja de los All Blacks por 24 a 3.



Los All Blacks se recuperaron de la derrota del sábado pasado por 25-18 ante los argentinos y fueron claros dominadores a los largo de un encuentro que por momentos fue un monologo, al punto que convirtieron siete tries.

Los anotadores del juego



Para el seleccionado de Nueva Zelanda marcaron los tries Ethan de Groot, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Ardie Savea, Brodie Retallick y Beauden Barrett.



Mientras que Richie Mo'unga sumó dos penales y cuatro conversiones, en tanto Jordie Barrett también marcó dos conversiones.



Los puntos de Argentina frente a los tricampeones del mundo fueron conseguidos por un penal de Emiliano Boffelli en el primer tiempo

