Nueva York. Foto: Diario 26.

Al escuchar la melodía de "New York, New York", rápidamente se nos vienen a la cabeza los rascacielos, los puentes que unen los diferentes puntos y sus luces interminables que la hacen ganarse el mote de la "ciudad que no duerme".

Sin embargo, hay atracciones que vale la pena mencionar para que el viajero pueda disfrutar sin importar la edad. Hoy te ofrecemos conocer un parque de diversiones frente a la playa y un museo de helado que te hará agua la boca de solo verlo.

El parque es el Luna Park. Igual que el de Bouchard 805 pero con más diversión y menos mística boxística de los años '70/80.

Sin las luces de lo que podemos encontrar en Orlando, cuenta con juegos que pueden disfrutar tanto grandes como chicos en una salida que te asegura diversión.

Desde un barco pirata (que provoca todo tipo de gritos y desbordan las risas) hasta una montaña rusa llamada Ciclón que es sólo para valientes y es la más antigua de Estados Unidos.

Sin embargo, la gran estrella del parque es la bola llamada Tiro de Honda, en la que dos personas con mucho coraje se suben y son disparados al cielo con un elástico, con una sensación única e irrepetible.

Para los melancólicos, también hay los clásico juegos de feria, que podíamos disfrutar en las viejas kermeses de nuestro país o en los tradicionales capítulos de Los Simpsons.

Una de las ventajas del parque es que se puede abonar una pulsera para disfrutar de muchas atracciones o se puede comprar un pase para subir a un solo juego en particular. Y todo, frente a la playa.

Museo para saborear

Otro de los puntos para mencionar es el Museo del Helado, que se encuentra en el lujoso barrio de Soho, donde podemos encontrar las principales marcas del mundo.

El fanático de las cremas y los gustos de agua encontró su lugar en el mundo: en un recorrido a puro color y sabores, el usuario prueba los mejores gustos en las casi dos horas de caminata.

Otro de los puntos interesantes es un tobogán que nos devuelve a la infancia y genera adrenalina entre tanta relajación y disfrute.

En el cierre de la experiencia, nos espera un increíble mostrador con gustos para seguir disfrutando y se puede cerrar con un milk shake para llevar y disfrutarlo por las calles de Nueva York.

Si tenes la suerte de viajar, disfruta de los tradicionales lugares pero no dejes de aprovechar atracciones que no se consiguen en otras partes del mundo.

