Este homenaje, además de no contar con la presencia de Putin, tampoco tuvo carácter de Estado. Sin embargo, si contó con un fuerte operativo de seguridad con vallas y arcos a lo largo del recorrido para entrar a la Casa de los Sindicatos.

Video Reuters. Funeral Gorbachov.

Para Occidente, Gorbachov fue uno de los políticos más relevantes del siglo XX ya que logró poner fin a la Guerra Fría que se extendió por más de 30 años. Ganó un Nobel de la Paz en 1990, pero es una figura controvertida para los rusos ya que con él cayó la Unión Soviética.

Uno de los asistentes dijo: "Él no tiene la culpa de la caída de la URSS, quería conservarla pero hacerla mejor, para que fuera un país de oportunidades".

Enviaron sus condolencias: los embajadores de EE. UU., el Reino Unido y Alemania, entre otros. Pero el único diplomático que asistió fue el primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán.