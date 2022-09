Según las fuentes, el delincuente simuló comprarle prendas a su novia pero cuando tuvo la oportunidad llevó a la empleada al baño ya la dejó encerrada ahí.

Mayra, la empleada del local “Dulce Ana” contó que “el delincuente entró y sacó un arma de fuego. Era un hombre que llamaba la atención por su aspecto físico como que estaba enfermo. Me encerró en el baño y me robó lo que encontraba en el camino. Disimulaba que estaba viendo algunas prendas. Eso fue lo que me asustó".

Video: Télam.

El individuo aún no fue capturado, la denuncia fue realizada en la Comisaría 4ta de Ituzaingó que trabaja junto al fiscalía de tuno de ese distrito para lograr atraparlo.