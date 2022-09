El avión que piloteaba el hombre. Foto: captura video.

Horas de tensión se vivieron en Estados Unidos, luego de que un piloto amenazara durante horas con estrellar la aeronave en un centro comercial local. Ocurrió en Mississippi.

“Agradecido de que la situación se haya resuelto y que nadie haya resultado herido. Gracias sobre todo a las fuerzas de orden público locales, estatales y federales que manejaron esta situación con extrema profesionalidad”, tuiteó el gobernador de Mississippi, el republicano Tate Reeves.

La Policía informó que el piloto, que había amenazado con estrellar una avioneta robada contra el Walmart de la ciudad de Tupelo, permanecía bajo custodia, según consignó la cadena CNN.

El centro comercial y las áreas circundantes habían sido previamente evacuadas por las autoridades con el fin de "alejar a la gente" de la zona.

"Con la movilidad de un avión de ese tipo, la zona de peligro es mucho más grande que Tupelo", informó esta mañana la policía local en un comunicado.

La Policía recibió una primera alerta

La fuerza pública de Tupelo fue notificada a las 5 de la mañana (7 en la Argentina), cuando el piloto se puso en contacto con el 911 y amenazó con "estrellarse intencionadamente contra el Walmart de West Main", agregó la nota, sin precisar los motivos.

La avioneta sobrevoló la zona de forma errática y zigzagueante durante horas y luego voló unos 50 kilómetros al noroeste, más cerca de la frontera del estado de Tennessee, según el sitio web de seguimiento FlightAware.

El avión parecía ser del tipo "King Air", un aparato utilitario con capacidad para entre siete y once pasajeros, según reportó la agencia de noticias AFP.

Con el tanque de combustible lleno, dicho tipo de aeronave puede permanecer en el aire durante varias horas.

