Messi, Neymar y Mbappé humillaron a Verratti. Foto: captura de video.

Loco. Así terminó Marco Verrati después del clásico rondo que suelen hacer los futbolistas para entrar en calor durante el entrenamiento. Quiénes fueron los culpables: Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos y Marquinhos.

En el video publicado en las redes sociales del club parisino, se puede ver como las grandes figuras del Paris Saint Germain vuelven 'loco' al italiano Verratti. En total, el astro argentino y compañía tocaron la pelota ¡88 veces! previo a la recuperación del mediocampista central, quien habrá sufrido más de un mareo en el juego.

Your browser does not support the video element.

Este sábado, el equipo comandado por el francés Christophe Galtier jugará ante Nantes, por la sexta fecha de la Ligue 1. El PSG viene de golear 3 a 0 a Toulouse y era líder del torneo con 13 unidades. Sin embargo, Olympique de Marsella ganó 2 a 0 contra Auxerre y se quedó con la cima de la tabla.

La despedida de Messi a Leandro Paredes

Primero fue Ángel Di María y, ahora, Leandro Paredes quien partió rumbo a Italia para jugar en la Juventus. Emocionado tras la salida de sus compañeros y, amigos fuera de la cancha, Lionel Messi publicó unas palabras de despedida para el exmediocampista de Boca y Roma, entre otros equipos.

"Muchos éxitos en tu nueva etapa, Leo Paredes. ¡¡Fue maravilloso compartir tantas cosas en Paris y siempre me quedaré con todos los lindos momentos que vivimos juntos!!", escribió el capitán del seleccionado argentino en su cuenta oficial de Instagram.

A los pocos minutos, Leo Paredes tomó su celular y no tardó en responderle al rosarino: "Te voy a extrañar chiquitín, nos vemos pronto". A pesar de separar caminos en Europa, Lionel y Leandro volverán a reencontrarse pronto para cita mundialista de Qatar 2022.

Noticias relacionadas