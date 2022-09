Perrito dramático en la veterinaria. Foto: captura de video.

Los primeros años de un animal es donde se ven siempre lindos y tiernos, pero no solo eso destaca cuando se tiene una mascota tan pequeña. Todo conlleva mucho cuidado de parte de sus dueños, y este caso no fue la excepción. Es un cachorro al que tuvieron que llevar al veterinario para aplicarle una vacuna.

El perrito se volvió viral en redes sociales por su forma exagerada de reaccionar ante la posibilidad de que lo vacunen.

¿Habrá sido para tanto?

Your browser does not support the video element.

Perrito hace drama cuando lo están por vacunar. Video: Twitter/lomitosyamigos.

El perrito parece tener insospechados dotes de "actuación" y así quedó en evidencia cuando estaban a punto de aplicarle una inyección. Empezó a jadear y a aullar .... aunque la aguja no lo había tocado.

Los internautas se enternecieron y no dudaron en dejar sus comentarios: "Ja ja ja, ese bebé se gana un Óscar fácil"; "Ay, nooo! Pobrecito! Yo tampoco miro cuando me sacan sangre. Me impresiona!"; "Que hermosura de bebé. Me encantó cuando se voltea buscando ayuda", entre otros.

El video tuvo más de 28 mil "me gusta", alrededor de 980 mil reproducciones e incontables retweets.

