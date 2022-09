Mirtha Legrand y Guido Kaczka. Fotos: Instagram/Mirthalegrand - captura de video.

En la tarde de este sábado 3, se llevó a cabo la edición 31º de "Un sol para los chicos", el proyecto que eltrece y UNISEF se juntan para hacer en una transmisión especial con shows y recaudación de donaciones económicas para la fundación.

Esta vez fue conducido por Guido Kaczka, Laurita Fernández y el Pollo Álvarez, más otros invitados que se fueron sumando a lo largo del programa. Grandes empresas hicieron sus aportes económicos, pero también participó la gente desde su casa y hasta Mirtha Legrand que dio su presente con una suma importante de dinero.

Fue en un momento de la noche, cuando Guido agradeció especialmente a la "Chiqui" Legrand por su gran gesto.

Guido Kaczka le agradece a Mirtha en Un Sol para Los Chicos. Video: eltrecetv.

"La queremos tanto, y ella quiere tanto a los otros. Todos los años sucede esto con Mirtha. Mira Un sol para los chicos y dona. Siempre hace una donación muy importante", remarcó el conductor.

No olvidemos que Mirtha se prepara para volver, junto a su nieta, Juana Viale, con "La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand".

El programa iba a ser transmitido este fin de semana, pero por el evento solidario, será el fin de semana del 17 de este mes.

La despedida de Mirtha a Nelly Trenti

NellyTrenti fue la histórica locutora de la diva, y falleció en el día de ayer a sus 85 años. Mirtha le envió sus últimas palabras de agradecimiento a su compañera de los últimos 30 años de programas.

Dijo Mirtha: "Nelly querida, siempre estarás en mi corazón. Una vida profesional juntas". Y continuó: "Inconfundible: 'Con ustedes, la sra Mirtha Legrand'", haciendo referencia a la famosa frase que usaba en todas las presentaciones Nelly. "Te voy a extrañar", concluyó Legrand.

