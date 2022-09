Laura Novoa en Implacables. Foto: captura de video.

Laura Novoa se sinceró y en diálogo con Susana Roccasalvo para Implacables, contó que vivió algunos episodios "paranormales" en los set de filmación mientras interpretaba a María Marta García Belsunce para la nueva serie de HBO, "María Marta: el crimen del country", que repasa uno de los crímenes más impactantes de nuestra sociedad.

"Detrás de escena pasaba que se rompían muchas cosas", dijo Novoa.

Laura Novoa relatando los hechos paranormales. Video: elnueve.

"Yo siempre prendo una velita cuando hago de una persona que ya no está. Y sí, se rompían los vidrios, termos… Había unas cosas que decís… Había una energía fuerte, muy fuerte", contó la actriz.

También comentó que lo más difícil para ella fue representar la muerte de María Marta. Además, agregó que hacía mucho frío y estaba empapada porque en el momento del fallecimiento, María estaba toda mojada. "Pobrecita", refirió.

Laura terminó el relato con una reflexión: "Creo que todas las cosas que no están claras nos traen una angustia… A mí me daba mucha pena".

La serie se estrenó a mitad de julio y fue un éxito total por las incógnitas que todavía faltan resolver en torno a la muerte y porque ya se está llevando a cabo un nuevo juicio para determinar quién mató a la exesposa de Carlos Carrascosa en octubre del 2002.

Algunos personajes de la serie

Laura Novoa interpretó a María Marta García Belsunce, una mujer de carácter fuerte, activa y cariñosa con sus pares. Participaba en espacios de la comunidad y en Missing Children. Era esposa de Carlos Carrascosa hace muchos años, y es muy dependiente de su familia.

Jorge Marrale actuó en el rol de Carlos Carrascosa, la figura principal de la historia, aunque sin querer serlo. Su círculo íntimo le dice "El Gordo", y es un hombre tranquilo y con humor algo ácido. No dio muchas declaraciones en la época que sucedió el crimen. Pasará de un hombre exitoso a el principal sospechoso.

