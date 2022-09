Ricardo Darín. Foto: captura de video.

En las últimas horas, Ricardo Darín junto a Peter Lanzani, presentaron "Argentina, 1985" en el Festival de Venecia, una de las premiaciones más importantes a nivel mundial.

Allí, en el medio de la alfombra roja, el actor se tomó un minuto y dejó un claro mensaje sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner:

"Cada uno hace lo que puede. Es importantísimo revisar la violencia propia, la interna. Hay que ver lo que nos pasa adentro. A veces sin darnos cuenta podemos contribuir a esa violencia generalizada", comenzó diciendo.

Your browser does not support the video element.

Ricardo Darín habló sobre el atentado a Cristina Kirchner. Video: Twitter Festival de Cine.

Y agregó sobre el tema tan delicado: "Si uno tiene una sensibilidad humanista, nuestro primer deber es ponernos en el lugar del otro, inclusive cuando recibimos una agresión. La bola de nieve es muy fácil de generar y muy difícil de detener. No olvidemos que el odio probablemente sea el único sentimiento que no prescribe".

Sobre la película

El actor dijo estar muy emocionado por el recibimiento en la Mostra de Venecia hacia la película "Argentina, 1985", que trata sobre el juicio a las Juntas Militares.

Darín opinó que el film tiene "una repercusión importante en España" y que "todos sabemos que hay una deuda pendiente de la sociedad", pero también hay mucho dolor por "tanta locura ocurrida entre hermanos, entre compatriotas, que son temas muy difíciles de abordar".

Es difícil ver cómo enfrentarse a cosas como las que sucedieron en España y en Argentina, "pero es necesario, en algún momento la historia te obliga a poner las cosas encima de la mesa", agregó Ricardo.

Alejandra Flechner, Ricardo Darin, Santiago Mitre y Peter Lanzani en Venecia. Foto: EFE.

El actor fue muy elogiado en Venecia por la crítica internacional gracias a su interpretación del fiscal Julio Strassera, el encargado de la acusación en el juicio contra los responsables de las dictaduras militares de 1976 a 1983, que se cerró con la cadena perpetua a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera.

Un juicio que, de algún modo, marcó el final de una época de violencia generada por el Estado, que dio paso a una apertura democrática, "que nos lleno de alegría, de entusiasmo y de esperanza", lo que no significa que no sigan ocurriendo cosas que son turbulencias, atentados y cosas muy graves, comentó Darín.

Noticias relacionadas