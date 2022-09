Video viral. Foto: captura de video.

¿De quién se trata? Es Jesús Peñaloza, un profesor que se volvió viral en TikTok por el contenido que comparte en su cuenta sobre lo que pasa día a día en el aula con sus alumnos.

Recientemente, se viralizó la grabación de cuando entregó los libros a sus estudiantes... y es que lo hizo de una forma muy particular.

Profesor tiene una manera particular de entregar los libros. Video: Tiktok/profetito23.

En lugar de la monotonía de llamar a cada niño por su número de lista para entregar el libro, el "Profe Tito" se puso a "publicitar" los textos de cada materia, como si se tratara de una subasta o una venta, remarcando cada asignatura perteneciente a cada uno y "armando paquetes".

Lo que se dice... un "vendedor nato".

En el fondo del video, se escuchaban las voces y risas de sus alumnos, quienes siguieron la broma del profesor intentando agarrar los textos cuando ya estaban listos.

El video llegó a más de 300 mil "me gusta", alrededor de 4 mil comentarios y millones de reproducciones. Los internautas no dudaron en dejar sus comentarios apoyando la actitud del profesor: "Que chido jajaja.. saldría bien contenta yo con mis libros", "Muy bien enseñando un poco de cultura y tradición", "Felicidades al profesor por su ingenio", entre otros.

