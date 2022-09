Luis Suárez convirtió en el clásico uruguayo. Foto: Twitter @Nacional.

En medio de la emoción por un homenaje a Santiago "Morro" García, jugador fallecido en febrero del año pasado, Nacional venció este domingo a Peñarol por 3 a 1, por la sexta fecha del fútbol uruguayo. Luis Suárez convirtió uno de los goles del Bolso.

El exjugador de Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid comenzó muy activo y se transformó rápidamente en la figura de Nacional, quien dominó el clásico uruguayo de principio a fin.

El Bolso manejó el balón gracias al trabajo de Diego Rodríguez y Felipe Carballo en el mediocampo y al apoyo de Alfonso Trezza y Camilo Cándido por las bandas. Recién a los 45 minutos del primer tiempo, Laborda venció a Dawson con un potente cabeza tras un tiro de esquina.

En el complemento, cuando los hinchas de Nacional disfrutaban del buen nivel de su equipo, tuvieron una alegría máximo: a los 52 minutos, Suárez, con una impresionante volea desde afuera del área marcó un golazo para el 2 a 0 parcial. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que Nacional estaba para la goleada, Peñarol volvió al partido a los 61 minutos con un gol de Kevin Méndez.

Your browser does not support the video element.

El gol de Suárez. Video: Twitter @sudanalytics_.

A los 75 minutos, después de que Trezza luchara un balón que tenía casi perdido, Cándido aprovechó su habilitación para anotar con un suave toque de derecha y así liquidar el partido por 3 a 1.

Con este triunfo, el Bolso quedó como líder del torneo uruguayo junto a River Plate, ambos con 15 unidades. Por su parte, el Carbonero quedó octavo, lejos de la lucha por el campeonato, con tan solo 8 puntos tras seis fechas.

El gran gesto de Suárez en el clásico

Durante la primera etapa, los hinchas de Nacional comenzaron a lanzarle 'maíz' al arquero Kevin Dawson y rápidamente, el goleador, se acercó a la tribuna enfurecido y le pidió que paren a sus hinchas. "¡Paren! ¡Están locos!", gritó Suárez.

Noticias relacionadas