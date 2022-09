Giovani Lo Celso convirtió en la goleada del Villarreal a Elche. Foto: NA.

El mediocampista argentino Giovani Lo Celso, citado por Lionel Scaloni para los amistoso de septiembre con la Selección Argentina, convirtió un gol en el triunfo del Villarreal 4 a 0 sobre Elche, por la cuarta fecha de LaLiga de España, que tuvo presencia de varios jugadores albicelestes en la jornada dominical.

Lo Celso fue titular, jugó 79 minutos y anotó el segundo de su equipo con un potente zurdazo. Gerónimo Rulli estuvo en el arco del Villarreal. Los delanteros argentinos Lucas Boyé y Ezequiel Ponce fueron titulares en Elche. Axel Werner, Federico Fernández y Javier Pastore estuvieron en el banco de suplentes.

Gol de Gio Lo Celso a Elche. Créditos: Twitter @SC_ESPN.

Con este resultado, el 'Submarino amarillo' llegó a 10 puntos y quedó como escolta del líder Real Madrid, que tiene 12 puntos tras vencer 2 a 1 a Betis, en el regreso del Merengue al estadio Santiago Bernabéu.

A su vez, el Osasuna del delantero argentino Ezequiel 'Chimy' Ávila le ganó 2 a 1 al Rayo Vallecano, donde fue titular el mediocampista Óscar Trejo. El Athletic Bilbao perdió 1 a 0 ante Espanyol, en el estadio San Mamés.

Por último, en el cierre de la cuarta jornada de La Liga, Valencia goleó 5 a 1 a Getafe, que tuvo desde el arranque al ex lateral izquierdo de River y Godoy Cruz, Fabrizio Angileri.

