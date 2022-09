Tini Stoessel. Foto: Instagram/tinistoessel - captura de video.

Tini Stoessel está de gira por todo el país en su tour de nombre, "Quiero Volver". Este fin de semana dio su presente en Corrientes para brindar un show increíble -comon ser sus shows-, pero no todo salió muy bien.

La cantante tuvo que frenar el concierto tras un principio de incendio cerca del escenario. Las imágenes del tenso momento fueron captadas por una fanática.

Tini Stoessel tuvo que parar su show. Video: Twitter/elejercitodelam.

Mientras ella estaba cantando en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, el equipo técnico se encargó de avisarle lo que estaba sucediendo.

Lo que desarrolló el hecho, según informaron a Radio Sudamericana de Corrientes, fue: "una bolsa de plástico que se prendió fuego por el calor de las bengalas y el personal técnico tuvo que subir hasta arriba de las luces para quitar la bolsa y apagar las chispas".

Por suerte, un integrante del equipo técnico se subió donde estaban luces y apagó el incendio con un matafuegos. Nadie resultó herido y Tini pudo continuar sin problemas el show.

En la grabación se puede escuchar a los fanáticos decir "¡Salven a la reina!", mientras Stoessel mira, sorprendida por la situación, al hombre que estaba apagando el fuego. "Ya está todo bien, son cosas que pueden pasar. Un fuerte aplauso para los chicos que nos ayudaron. Muchas gracias", dijo la artista.

La gira "Quiero Volver Tour" está llevando a Tini por todo el país, y se trata de una de las más esperadas para ella, porque es el regreso después de la pandemia y también luego de los problemas de salud de su padre, Alejandro.

