Juego se desprende en un parque de diversiones en India. Foto: captura de video.

En las últimas horas, se volvió viral un momento muy tenso que tuvo lugar en un parque de diversiones de la India. Un juego de rueda giratoria sufrió un desperfecto técnico y cayó desplomado al suelo.

La impactante situación quedó grabada en video y fue furor en las redes sociales.

Juego en un parque de diversiones de Haití se desprende. Video: Twitter/NikhilCh_

Los testigos del accidente grabaron el momento preciso en que la rueda giratoria impactó duramente y a gran velocidad contra el suelo.

"Imagen en vivo de la ruptura del columpio en #Mohali fase 8, muchas personas resultaron heridas. Alrededor de 16 mujeres y niños fueron hospitalizados después del incidente", comentó el periodista Nikhil Choudhary a través de su cuenta de Twitter, quien también publicó el video que rápidamente se hizo viral.

Es claro que el juego sufrió una falla en su seguridad. Este tipo de atracciones, suelen tener frenos neumáticos que aguantan la velocidad que generan cuando el aparato cae, para volver a subir rápidamente.

