El hecho quedó grabado y fue impresionante: al menos 50 motos invadieron una playa de estación de servicio en la localidad bonaerense de Bernal y robaron la nafta de los surtidores. Luego de esto, se dieron a la fuga.

La situación se registró en la madrugada del sábado cuando los playeros se encontraban atendiendo a dos clientes y empezaron a llegar las motos.

A los pocos segundos, decenas de motocicletas invadieron el lugar y los conductores se acercaron a los surtidores para robar la nafta.

Según puede verse en las imágenes, mientras la mayoría de las personas a bordo de las motos se robaba el gasoil, otros paseaban por la zona de carga y algunos hacían piruetas sobre una rueda. Según trascendió, el lugar fue desvalijado antes de que llegara la Policía.

En cuanto a los atacantes, aún no hay detenidos y los efectivos se encuentran investigando para intentar identificar a alguno de los motoqueros que protagonizaron el hecho.

Por su parte, vecinos de Bernal ya habían reclamado que desde hace varias noches, un grupo de motociclistas circulan por la zona, sin tener precaución de los automóviles o de los peatones. "Te tenés que correr porque te pasan por arriba", aseguró una vecina, y ratificó que "los autos tienen que subirse a las veredas para que las motos puedan pasar, dan miedo y hacen mucho ruido".

