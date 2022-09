Bizarrap. Foto: Instagram/bizarrap.

Bizarrap sigue batiendo récords. Esta vez fue con la Session #52 que se convirtió, durante ese día, en la canción más escuchada del mundo. Con la participación de Quevedo, el tema está en lo más alto de la lista de streaming.

El productor musical se posicionó en tapa de una edición especial de la revista Forbes de España que mostraba el ranking de "los 100 más creativos en el mundo de los negocios". Allí, le realizaron una extensa entrevista. Mientras tanto, él sigue "rompiéndola" con la canción.

La entrevista. Durante la charla, Bizarrap habló sobre la llegada al público que tuvo la canción: "Justo lo hablaba con Quevedo cuando conocimos la noticia, no lo podíamos creer. Había canciones que crearon más revuelo antes de salir. Por ejemplo, con Paulo Londra llegamos al segundo puesto mundial y me había quedado con esa espina. Y esta sabía que podía ir bien, porque la canción me encanta, pero tuvo una recepción de la gente impresionante. No me lo esperaba, pero la música sorprende".

¿Qué opina Biza sobre su éxito actual?

Gonzalo Julián Conde (su verdadero nombre) tiene solo 24 años. "Biza" describió el momento que está viviendo y dijo que trata de no analizar el éxito, ni de qué forma lo ven las personas desde afuera.

Agregó que hay colegas muy agradecidos por ayudarlos a crecer en el ambiente musical: que lo tengan como un referente de la música, a él lo llena de alegría.

Su interés por el mundo de la música

Bizarrap contó que desde muy pequeño se interesó por los sonidos. Aunque le gustaba dibujar mucho, descubrió que su perfil era por otro camino. En su casa, la música siempre estuvo muy presente: "El otro día estaba escuchando junto a mis padres Juana La Loca -que es una banda que me gusta de Argentina-, y me dijeron que antes de que naciera me llevaron a un recital suyo y desde la panza ya estaba pateando. Después siempre escuché mucha música, a mi papá le gustó tener discos", dijo en la entrevista con Forbes.

El artista comentó que le gusta mucho el rap y la electrónica y que sus primeros pasos fueron gracias a un programa que se descargó para producir música. "Empecé a aprender solo", refirió Biza.

