El usuario de TikTok, @_gaboculiao, suele subir contenido a su perfil del día a día. Esta vez decidió compartir una escena donde se lo observa jugar con su mascota. El reto consistía en ladrarse el uno a otro, pero algo fuera de lugar sucedió y la perrita reaccionó muy sorprendida.

Perrita reacciona después de morder a su dueño. Video: TikTok/_gaboculiao

Cuando el joven empieza a ladrar, su mascota responde de igual forma, pero el reto no siguió como esperaban porque el animal termina mordiendo su rostro. Para dramatizar la situación, el dueño se tapa la cara. Al percatarse, la perrita apoya la patita sobre su brazo (¿Qué te pasó?)

El video no tardó en ser furor, alcanzó más 1 millón de "me gusta", 11 millones de reproducciones y miles de comentarios: "Amo su cara de preocupado"; "El perro: Es tu culpa"; "El perro: anda dramático, ni te toque", entre otros.

Tips para identificar las emociones de un canino

De acuerdo con la información los alimentos para mascotas, Purina, cuando el perro está feliz tiene una mirada suave, frente relajada, y si está corriendo sus orejas están flexibles. También cuando su rabo se mueve mucho, significa felicidad.

Cuando está temeroso la expresión del canino puede ser muy dramática. El perro tiende a esconderse, meter la cola entre las patas, gruñir o quedarse quieto. Otra manera de darse cuenta es que sus ojos llegan a estar demasiado abiertos.

Si está enojado te darás cuenta porque el animal tratará de verse lo más grande y amenazante posible, con el cuerpo rígido, ojos desafiantes y orejas planas. Su pelaje también puede ponerse en punta.

