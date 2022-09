Aníbal Fernández. Foto:

Este lunes, el presidente Alberto Fernández rechazó la renuncia presentada en horas de la mañana por Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación.

Vale destacar que debido a los duros cuestionamientos de los que fue objeto desde que se produjo el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Aníbal Fernández había puesto a disposición del mandatario su renuncia al cargo de Ministro de Seguridad que ejerce en el Gobierno.

A partir del momento en que se produjo el hecho que podría haberle costado la vida a la exmandataria, desde varios sectores afines a la coalición gobernante y del kirchnerismo duro, se hicieron sentir las críticas hacia el Ministro de Seguridad. Fue por esto que Fernández creyó conveniente presentarle su renuncia a Alberto Fernández.

El ofrecimiento del ministro

Dijo el funcionario al ser consultado durante la mañana de este lunes: "Soy un caballero, y cuando esta cosa sucedió lo primero que le dije al Presidente que cuando él lo decidiera a correrme. Se lo dije desde un primer momento porque esas cosas se deben hacer así".

Entre tanto, Fernández también descartó de plano que la Policía Federal haya manipulado el teléfono celular del agresor, Fernando André Sabag Montiel, y aseguró que no hubo reacción tardía ni negligencia de la fuerza de seguridad. Consultado por un periodista, el funcionario respondió: "No, no lo descarto, no lo manipuló. Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa y trasladarlo al juzgado".

En este sentido explicó el Ministro de Seguridad: "Cuando comenzamos la gestión sacamos un protocolo de preservación de la escena del crimen, para delimitar cómo actual. Llegaron nuestros efectivos, con todos los superintendentes, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso, se desnudó a esta persona, y se trabajó con la medicina legal como corresponde, y después se envía el teléfono en lo que se conoce como la bolsa de Faraday al juzgado, que nos dio un recibo que constata que fue recibido con la cadena de custodia intacta, hasta ahí llega nuestra tarea".

