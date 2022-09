Golpe al narcotráfico. Foto: Aduana.

Un importante procedimiento fue realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP en el atraque de la última balsa del día, proveniente de Ita Enramada (Paraguay), en el que hace su arribo a territorio nacional un medio de transporte de la empresa SMS Transporte y Logística SRL, transportando un contenedor vacío.

Tanto el medio de transporte y el conductor, eran de nacionalidad paraguaya.

Se somete al camión a control exhaustivo a través de una revisión fisica profunda de la unidad, como así también, utilizando el Binomio Guía /can de la Aduana. Durante las tareas de campo el Can "BAXI" reacciona de manera típica a la presencia de estupefacientes.

Se profundiza la revisión detectándose acondicionado en la estructura del semiremolque ( en los cuatro ejes) y en forma oculta y hermética, paquetes rectangulares de diferentes tamaños, envueltos en cinta de embalar.

Operativo antidrogas. Video: Aduana.

Verificados se observa una sustancia que sometida a narcotest, reacciona de manera positiva para pasta base de cocaina.

El peso total fue de 31 kg. con un valor de 44.950.000 millones de pesos. El destino era Uruguay, por lo que se presume que la droga finalmente se dirigiría a Europa, donde los montos se multiplican de manera exponencial.

Your browser does not support the video element. Golpe al narcotráfico. Video: Aduana.

“Debo destacar la tarea del personal aduanero que ha dado muestras de una gran eficiencia en la lucha contra el narcotráfico, maniobras de contrabando, sobre y subfacturación y maniobras ilegales. Hemos aumentado nuestra presencia en lugares estratégicos bajo la premisa de proteger la industria nacional y el empleo argentino”, dijo Guillermo Michel, director general de Aduanas.

