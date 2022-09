Maria Beregova. Foto: Instagram/maria.beregova

Leonardo DiCaprio parece no perder el tiempo. Tras terminar su relación de cuatro años con Camila Morrone, el actor ya tiene nuevo amor. Al parecer, DiCaprio, de 47 años, estaría empezando una relación con la modelo ucraniana Maria Beregova, de 22 años.

Los rumores se dieron luego de que la modelo fuera fotografiada bajando del yate de DiCaprio, y además, fueron vistos en una fiesta en St Tropez, una localidad de Francia.

El viernes pasado, en una entrevista radial, Maria no quiso responder cuando le preguntaron sobre el actor, y dijo: "No puedo hablar de nada sobre mi vida personal".

También se refirió a la película "Titanic" que protagonizó su supuesta pareja y comentó: "¿Quién no ha visto la película? Y si no lo has visto, deberías".

Hasta el momento, ninguno de los dos habló sobre el tema, pero de ser verdad, la teoría de que DiCaprio sólo sale con mujeres menores de 25 años, se estaría cumpliendo.

Leonardo DiCaprio. Foto: Reuters.

¿Qué se sabe de Maria Beregova?

La información sobre su persona se sabe gracias a su perfil Instagram, donde tiene más de 65 mil seguidores. La modelo es oriunda de Ucrania pero actualmente vive en Inglaterra y trabaja en una empresa de farmacias propiedad de sus padres.

La joven tiene la costumbre de viajar en avión privado y usa ropa de diseñadores como Chanel, Prada y Louis Vuitton.

Luego de los rumores de romance con DiCaprio, Maria dijo que vio un movimiento masivo en sus seguidores de Instagram, y dejó en claro los tantos: "Quiero decir que Instagram es una cosa, la vida real es otra cosa. Siento los mensajes, siento el zumbido que circula por mi página, pero pase lo que pase en Instagram es solo una pequeña parte de ello. Solo me enfoco en los buenos mensajes, nada de malas vibraciones", comentó la modelo.

Noticias relacionadas