Arma usada en el intento de asesinato. Foto: NA.

La Justicia avanza minuto a minuto en busca de esclarecer el intento de asesinato sufrido la semana pasada por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El arma secuestrada en la escena en la que intentaron asesinar a la exmandataria fue manipulada por Fernando Sabag Montiel, según confirmó el hallazgo de su ADN en la empuñadura y el gatillo. También se confirmó que fue él quien la cargó, ya que su patrón genético también fue hallado en el cargador.

La prueba recibida por la jueza María Eugenia Capuchetti despejó las versiones que indicaban que Sabag Montiel pudo haber utilizado otra arma, incluso de juguete, en su ataque a Cristina Fernández de Kirchner, a modo de amedrentamiento. Esa versión se vio robustecida por otra, que indicaba que no se habían hallado huellas digitales del detenido en la empuñadura y el gatillo.

El ADN en el arma ratifica la autoría del ataque y la capacidad que tenía Sabag Montiel para cometer el homicidio al momento en el que accionó el gatillo, que por no contar con bala en recámara no disparó una bala. Ello pudo deberse a un error en la manipulación o a la deliberada intención de no disparar, pero nada de ello puede corroborarse porque Sabag Montiel no declaró ni parece tener pensado hacerlo en los próximos días.

Declaraciones ante la Justicia

En el marco de la investigación declararon este lunes ante la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo cuatro amigos del imputado, quienes además aportaron sus teléfonos celulares para que sean sometidos a un peritaje. Lo mismo ordenó la jueza respecto del teléfono celular secuestrado a Brenda Uliarte, la pareja de Sabag Montiel, tarea que fue encomendada directamente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La medida fue dispuesta para evitar trastornos como los generados por el peritaje de la Policía Federal al móvil de Sabag Montiel. El fiscal Carlos Rívolo pidió dos peritajes: uno para determinar qué fue lo que bloqueó al celular de Sabag y otro para tratar de recuperar la información contenida en él.

Uliarte fue detenida anoche en la estación de trenes de Palermo, en cumplimiento de una orden de Capuchetti, tras detectar su presencia en cercanías de la casa de Cristina Kirchner el jueves pasado, en el contexto del intento de homicidio. La jueza dispuso tomarle indagatoria este martes, aunque no está claro si se trasladará a las dependencias de la Policía Federal en la calle Madariaga o si ordenará su traslado a tribunales.

