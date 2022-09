Las víctimas no paran de aumentar. Ya son 46 los muertos a causa de un terremoto de magnitud 6,8 en la escala de Richter, que estremeció este lunes al distrito de Luding, en la provincia de Sichuan, China, según informaron las autoridades locales durante una conferencia de prensa.

Entre los 46 muertos, 29 son de la prefectura autónoma de la etnia tibetana de Ganzi, que administra el distrito de Luding, y los otros 17 son de la ciudad de Ya'an.

La oficina general de socorro por sismos de Ganzi activó el nivel más alto de respuesta de emergencia por el temblor. El terremoto de magnitud 6,8 sacudió el distrito de Luding a las 12:52 (hora de Beijing), según informó el el Centro de Redes Sismológicas de China (CRSCh).

El epicentro se encuentra a 39 kilómetros de la cabecera del distrito de Luding, exactamente a 29,59 grados de latitud norte y 102,08 grados de longitud este, a una profundidad de 16 kilómetros, notificó el CRSCh.

Los terremotos son habituales en la provincia suroccidental de Sichuan, especialmente en sus montañas del oeste, una zona tectónicamente activa a lo largo del límite oriental de la meseta Qinghai-Tibetana, en China. El sismo de este lunes fue el más intenso de Sichuan desde 2017, cuando un temblor alcanzó una magnitud de 7,0 en la escala de Richter.

Laura Luo, habitante de Chengdú, una ciudad de unos 21 millones de habitantes, vio a la gente salir corriendo de sus viviendas, en medio del pánico;

"Había mucha gente que estaba tan aterrorizada que empezó a llorar", detalló Luo. Y agregó: "Todos los perros comenzaron a ladrar. Realmente fue bastante aterrador".

Your browser does not support the video element.

Video Reuters.

La palabra del presidente chino Xi Jinping

El mandatario ordenó realizar esfuerzos máximos de rescate para minimizar el número de víctimas después de un sismo de magnitud 6,8 en la escala de Richter que sacudió la provincia suroccidental china de Sichuan. "Salvar vidas debe ser considerada como la tarea primordial", puntualizó el presidente en conferencia de prensa.

Noticias relacionadas