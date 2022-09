Según el presidente venezolano a la nueva propuesta “le cortaron las alas desde el viejo Congreso” que apoyaba al expresidente Sebastián Piñera y por eso la propuesta no tuvo la fuerza suficiente. "Verdaderamente doloroso lo que sucedió en Chile", agregó y lamentó la "derrota del proyecto histórico". Finalizó expresando solidaridad con "el pueblo de Chile".

Nicolás Maduro sobre el plebiscito. Video: EFE.