Brenda Uriarte fue dentenida por La Policía. Foto: Telam.

La Policía Federal Argentina detuvo este 4 de septiembre a la pareja de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas, se conoció el video de cómo fue su detención.



Se trata de Brenda Elizabeth Uliarte quien fue detenida en la estación Palermo del Tren San Martín, por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), confirmaron fuentes de la investigación.



La detención se produjo por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, luego de que la investigación determinara que la noche del ataque a Cristina, estuvo en el lugar del hecho, en Recoleta, junto a su pareja.

Así detuvieron a Brenda Uliarte, la novia Fernando Sabag Montiel.

A Brenda Uliarte la detuvieron en la estación del tren luego de una serie de medidas investigativas que incluyeron la intercepción judicial de sus comunicaciones telefónicas, informaron fuentes policiales.



La joven había dado el viernes una entrevista en el canal de televisión Telefé donde se presentó como Ámbar y se quejó de que habían secuestrado sus pertenencias en el marco de un allanamiento.

