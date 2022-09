Lali Espósito y Wos. Foto: NA.

Los rumores de noviazgo entre Lali Espósito y Wos no paran y se convirtieron en una gran bola de nieve. Por eso, la cantante habló sobre el "run run" en las redes sociales, unos comentarios y generaron la inmensa felicidad de los fans de ambos tras enterarse de la noticia.

En diálogo con LAM, la artista desmintió aquella versión: "Es muy groso. Se llevó todo en los Premios Gardel. Es re fachero, es lo más", comenzó al hablar de él.

Luego, le consultaron sobre el supuesto romance y respondió: "Algo vi, no te voy a fingir demencia. Nos reímos con Valentín -el nombre de Wos- y dijimos ‘viste todo lo que dijeron’".

Sobre la presencia del cantante en su show, explicó que es porque se conocen y son muy amigos. Además, Lali invita a sus colegas músicos con los que se lleva muy bien. Frente a la insistencia sobre si estaban saliendo, respondió categóricamente: "No, me mata la pregunta. Igual si algo que me identifica es que nunca vas a saber mucho de mí, sabelo. Viste, con eso te dejo".

Entre otras noticias sobre la actualidad de Espósito, ella misma confirmó que viajará al mundial de fútbol Qatar 2022 con su gran amigo Marley.

Lali opinó sobre el atentado a Cristina Kirchner

Luego de que ocurra el intento de asesinato a la Vicepresidenta de La Nación, la cantante se expresó en sus redes sociales y dejó un claro mensaje para toda la sociedad.

"Basta de violencia. Basta de esta mierda que conduce a la desidia absoluta! Viva la democracia", expresó.

