Conferencia de la vocera del Gobierno. Foto: NA.

El tema se puso en el centro de la atención y el debate de los diversos sectores políticos desde que se produjo el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El odio y el amor pasaron a ocupar un lugar preponderante en el discurso de oficialistas y opositores.

En este contexto, la portavoz de presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió que el Gobierno trabaje en proyectos de ley para regular los "discursos de odio", luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner.

“No hay ningún proyecto analizando que vaya en línea con lo que dicen. Los medios instalan su propia realidad”, aclaró la portavoz en diálogo con El Destape Radio, y agregó: "En la Argentina ya hay legislación. Desde la Ley de la defensa de la Democracia de Alfonsín hasta nuestro Código Penal. La ley de discriminación, la ley contra la violencia de género y la ley de medios también lo incluyen”.

Si bien negó que el oficialismo esté planificando una ley contra los discursos de violencia, la funcionaria del entorno del presidente Alberto Fernández reveló que el Gobierno está tratando de afrontar el problema de la violencia generada en las redes sociales.

"Los microclimas que se generan en las redes y que llevan a que grupos pasen a la realidad son problemas de los cuales debemos hablar. Si querés hablar de convivencia democrática, y cuando intentamos empezar a tratar de hablar nos van a decir 'la ley', 'la mordaza, 'Venezuela'. Cálmense, bajen un cambio, estamos tratando de ver cómo afrontar un tema que es problema de todos", amplió.

Mensaje a la oposición

La portavoz apuntó también contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, a quien cuestionó por no repudiar el magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner al tiempo que aseguró que busca construir su perfil sobre un grupo de "fanáticos" radicalizados.

"Si vos tenes un partido donde la presidenta llevamos cinco días y todavía no condenó un intento de magnicidio tenemos un problema más serio... Bullrich se dirigido a un grupo muy fanático de la sociedad y que eso la lleva a la regla más elemental de la democracia, si sos la presidente de un partido democrático y tenes un intento de magnicidio contra la vice, tenés que repudiarlo. Eso se hace. No se pregunta. Me parece que tenemos un problema que si cree que van a construir sobre grupo de fanáticos lo que hacen es alentarlos, y ahí tenés a los Trump y a los Bolsonaros", afirmó.

Por otro lado, la ministra de Comunicación pidió diferenciar entre los discursos vehementes y los sistemáticos que apuntan a la construcción negativa de la otra persona. "Lo que quiero decir es que no es todo lo mismo, y que no se puede debatir, investigar, discutir ni denunciar. Lo que digo es que hay límites que se cruzan, y que hay algunos medios que se cruzan muy seguido", diferenció.

Además, denunció: "Cuando vos convertís una campaña publica de persecución a una persona en una campaña de un otro que no merece vivir en la sociedad es una construcción ideológica... es lo que están instando los grupos libertarios en el mundo que se montan en otros partidos y en medios de comunicación, y que son discursos profundamente antidemocráticos".

Por último, denunció las fake news como parte de discursos del odio y subrayó que generan un clima que potencia el odio hacia los dirigentes políticos. "Están las noticias falsas, las persecuciones judiciales, porque el odio necesita alimentarse, necesitan creer que somos todos millonarios, haraganes. Las noticias falsan influyen. El discurso del odio no es solo el que lo dice parece que lo dice por el odio, son todas esas informaciones falsas que generan un clima por el cual te odian", concluyó.

