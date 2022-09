Toma cerveza en pocos segundos. Foto: captura de pantalla.

¡Lo hizo otra vez! Esta historia es sobre Megan Lucky, quien por segundo año consecutivo, se robó las miradas en el espectáculo del US Open.

La joven, que vive en Nueva Jersey y es fanática del tenis, volvió a ser enfocada por las cámaras en vivo y nuevamente decidió hacer fondo blanco de su cerveza.

Sucedió en pocos segundos y ¡estalló el estadio!

Your browser does not support the video element.

Se vuelve viral por tomar cerveza en pocos segundos. Video: Twitter/usopen.

Megan Lucky también apareció el año pasado en la pantalla del estadio Arthur Ashe y sorprendió a propios y a extraños: tomó todo el vaso de cerveza de su novio en tan solo unos segundos, sin ningún problema.

Igual que en 2021, el video se volvió viral y está en las redes sociales.

Incluso las cuentas oficiales del US Open, de Instagram y Twitter, compartieron el video junto a un comentario que dice: "Parece que se está convirtiendo en una tradición en este momento" y un emoji de salud.

Los relatores no se quedaron atrás y hablaron de la situación: "Va de nuevo", dijo uno de los comentaristas. "Bien hecho" contestó el otro.

"Sabía que esto iba a pasar y juré que este año iba a ser más lento, pero, maldita sea, está mucho más cerca de lo que creía", dijo Megan Lucky en sus redes sociales.

