La productora MoveOnConert confirmó este martes que Justin Bieber canceló sus shows en Argentina. El comunicado fue compartido en su Instagram oficial.

Además se informó de qué modo proceder para conseguir la devolución del dinero de las entradas que ya fueron adquiridas.

También se dio a conocer un comunicado del artista: “A principios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil"

El estado de salud

"Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, comentó Bieber.

También agradeció a todos sus fanáticos por el aguante: "He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!", finalizó el cantante.

Justin tenía dos shows programados en el Estadio Único de La Plata para este sábado y domingo como parte de la gira "Justice World Tour".

Chile y San Pablo también esperaban por él

El canadiense debía tocar este martes en el Estadio Nacional de Chile, pero la productora ya sacó un comunicado oficial cancelando sus shows en ese país, y en San Pablo el 14 y 15 de septiembre.

El artista habría aceptado realizar su show en el prestigioso festival de Brasil a cambio de cancelar sus conciertos de la gira por América Latina.

